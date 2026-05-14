Ukraine-Kyiv frappée par des centaines de drones, au moins 11 morts

(Actualisé tout du long)

par Olena Harmash et Yurii Kovalenko

La Russie a mené sa plus vaste attaque aérienne sur deux jours depuis le début de la guerre en Ukraine, pilonnant la capitale Kyiv et d'autres villes à l'aide de centaines de drones, ont déclaré jeudi des responsables ukrainiens.

La Russie a lancé plus de 1.560 drones depuis mercredi matin, a affirmé le président Volodimir Zelensky. Au moins 11 personnes ont été tuées dans les frappes, selon les autorités.

"Ces actions ne sont certainement pas celles de quelqu'un qui pense que la guerre touche à sa fin", a déclaré Volodimir Zelensky.

"Il est important que nos partenaires ne restent pas silencieux face à cette frappe. Et il est tout aussi important de continuer à soutenir la protection de notre ciel."

Au moins cinq personnes ont été tuées à Kyiv, a ajouté le président ukrainien. Six autres ont perdu la vie lors d'une rare attaque de jour menée mercredi dans l'ouest de l'Ukraine, ont déclaré des responsables.

La Russie a lancé son invasion à grande échelle en février 2022. Le conflit, qui a fait des centaines de milliers de morts et ravagé de vastes régions de l'Ukraine, se poursuit malgré une initiative de paix soutenue par les États-Unis, alors que les avancées russes sur le champ de bataille ont marqué le pas cette année.

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré samedi qu'il pensait que la guerre touchait à sa fin.

Kyiv était la principale cible des frappes nocturnes, a déclaré Volodimir Zelensky, faisant état de dégâts sur 20 sites dans la ville ainsi que dans la région de Kyiv. Environ 40 personnes, dont deux enfants, ont été blessées, selon les autorités.

Des dizaines de secouristes découpaient le béton sur le site d'une frappe de drone russe contre un immeuble résidentiel de neuf étages, dont une section entière a été détruite.

Le ministre de l'Intérieur Ihor Klymenko a déclaré que plus de 10 personnes étaient toujours portées disparues alors que les secours déblayaient les décombres.

"Il y avait des gens là-dedans, des enfants. Qu'est-il arrivé pour eux ? Il faut comprendre, un immeuble entier s'est effondré", a confié à Reuters Alla Komisarova, 74 ans, une retraitée présente sur le site de la frappe, retenant ses larmes.

"J'ai entendu quelque chose voler, ça volait tout près… Et puis il y a eu un bruit terrible, et notre maison, qui est en face (de celle touchée), a sauté et a vacillé."

Volodimir Zelensky a déclaré qu'au total 180 installations avaient été endommagées en Ukraine, dont plus de 50 immeubles résidentiels.

Il a ajouté qu'un véhicule du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU avait essuyé des tirs de drones lors d'une mission humanitaire dans la ville ukrainienne de Kherson.

Les frappes russes ont perturbé l'approvisionnement en eau à Kyiv, et les autorités mettaient en route des générateurs afin de rétablir la distribution aux ménages, a déclaré le maire de la ville.

Vingt-huit personnes, dont trois enfants, ont été blessées à Kharkiv, la deuxième ville du pays, où des infrastructures civiles ont été visées, a déclaré le gouverneur régional Oleh Syniehubov.

Le ministère ukrainien de l'Énergie a déclaré que l'approvisionnement en électricité avait été perturbé dans 11 régions, et que les frappes avaient également ciblé des infrastructures portuaires dans la région méridionale d'Odesa ainsi que des voies ferrées.

Le ministre des Affaires étrangères Andrii Sybiha a déclaré que l'attaque – alors que le président américain Donald Trump se rend en Chine – montrait que la Russie voulait poursuivre les combats malgré les efforts de paix de Washington, ajoutant qu'une pression accrue était nécessaire sur Moscou pour mettre fin à la guerre.

"Je suis certain que les dirigeants des États-Unis et de la Chine disposent de suffisamment de leviers sur Moscou pour dire à Vladimir Poutine de mettre enfin fin à la guerre", a-t-il écrit sur X.

Le ministre britannique de la Défense John Healey a écrit sur les réseaux sociaux avoir donné instruction à ses services d'envoyer une aide de défense aérienne à l'Ukraine "aussi rapidement que possible".

(Ron Popeski; version française Jean Terzian)