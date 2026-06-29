Ukraine-Huit morts dans des frappes russes à Dnipro et Zaporijjia - autorités

Des attaques de missiles et de drones russes dans les villes de Dnipro et de Zaporijjia, dans le sud-est de l'Ukraine, ont fait huit morts et des dizaines de blessés, ont indiqué lundi les autorités ukrainiennes.

Une frappe de missiles a endommagé une entreprise privée dans la ville de Dnipro, tuant cinq personnes et en blessant 29, ont indiqué sur Telegram le gouverneur régional Oleksandr Hanzha et les services d'urgence ukrainiens.

Le gouverneur a publié une photo d’un bâtiment aux vitres brisées ainsi qu’une photo floue d’un corps gisant près des escaliers.

"La Russie a lancé une salve de missiles sur Dnipro, visant des infrastructures", a déclaré le président ukrainien Volodimir Zelensky sur X, ajoutant que des opérations de sauvetage étaient en cours sur place.

"Il est essentiel que l’Europe s’implique autant que possible dans le développement de sa propre défense antibalistique – ses propres systèmes et missiles", a-t-il déclaré.

Une autre attaque russe par drone contre un minibus de passagers à Zaporijjia a tué deux hommes et une femme, et blessé sept autres personnes, dont un garçon de 7 ans, ont indiqué les procureurs régionaux.

Dnipro et Zaporijjia ont toutes deux fait l’objet d’attaques russes répétées depuis le début de la guerre qui est maintenant dans sa cinquième année.

Le gouverneur de la région de Zaporijjia, Ivan Fedorov, a publié sur Telegram une vidéo montrant le minibus blanc, dont le plancher était maculé de sang et les portes arrière endommagées, avec le corps d’un homme à l’intérieur.

La Russie n’a fait aucun commentaire sur ces attaques. La guerre menée par Moscou en Ukraine a coûté la vie à des milliers de civils ukrainiens. L’Ukraine a également frappé des cibles civiles lors d’attaques contre la Russie ou des zones occupées par la Russie, bien qu’à une échelle bien moindre. Les deux camps nient avoir pris pour cible des civils.

(Rédigé par Anna Pruchnicka; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)