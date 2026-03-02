Ukraine-Des pourparlers de paix avec la Russie toujours prévus cette semaine, dit Zelensky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré lundi qu'une nouvelle séance de pourparlers de paix avec la Russie, sous l'égide des Etats-Unis, était toujours prévue cette semaine malgré l'attaque sur l'Iran déclenchée par Washington et Israël

Dans un groupe de discussion sur WhatsApp, il a précisé que les autorités ukrainiennes envisageaient un nouveau lieu pour cette session, initialement prévue à Abou Dhabi, mais qui pourrait être remis en cause par les tensions dans la région.

Volodimir Zelensky a ajouté réfléchir à la Turquie et à la Suisse comme alternatives.

"La réunion était initialement prévue pour le 5 ou le 6 mars et elle devait avoir lieu à Abou Dhabi. Mais en raison des hostilités en cours, nous ne pouvons confirmer que la réunion aura lieu à Abou Dhabi. Cependant, personne n'a annulé cette réunion", a-t-il dit.

De leur côté, les autorités russes ont déclaré qu'il était dans leur intérêt de poursuivre les pourparlers de paix avec l'Ukraine, ajoutant que la préférence de Moscou allait toujours vers une résolution diplomatique du conflit.

Volodimir Zelensky a également dit que l'Ukraine allait finaliser dans les jours à venir les travaux techniques nécessaires à l'ouverture des séries de négociations en vue de son adhésion à l'Union européenne, exhortant à nouveau les pays de l'UE à fixer une date ferme en vue de cette adhésion.

(Reportage Yuliia Dysa et Olena Harmash, avec la contribution de Dmitry Antonov à Moscou, version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)