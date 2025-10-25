Ukraine-Des frappes russes sur Kyiv font un mort et dix blessés

Des frappes de missiles et de drones russes sur Kyiv ont fait au moins un mort et dix blessés, a rapporté samedi la municipalité de la capitale ukrainienne.

"Les rapports préliminaires indiquent que l'attaque a provoqué des vitres brisées, endommagé des voitures et crée un cratère dans la cour d'un immeuble résidentiel", a déclaré le chef de l'administration militaire de Kyiv, Tymur Tkachenko.

Les attaques ont aussi provoqué plusieurs incendies et touché une maternelle, a-t-il ajouté.

Les forces de défense ukrainiennes ont abattu neuf missiles et 50 des 62 drones lancés à travers l'Ukraine, a-t-il aussi indiqué dans un communiqué séparé sur Telegram.

(Reportage d'Anastasiia Malenko; version française Zhifan Liu)