Ukraine-Des frappes russes sur Kyiv font deux morts et 13 blessés

(Actualisé avec déclaration de la PM ukrainienne, détails des dégâts, nouveau bilan)

Des frappes de missiles et de drones russes sur Kyiv ont fait au moins deux morts et 13 blessés, ont rapporté samedi des responsables ukrainiens faisant état de dégâts sur des sites et infrastructures énergétiques.

"Les rapports préliminaires indiquent que l'attaque a provoqué des vitres brisées, endommagé des voitures et crée un cratère dans la cour d'un immeuble résidentiel", a déclaré le chef de l'administration militaire de Kyiv, Tymur Tkachenko.

Les attaques ont aussi provoqué plusieurs incendies et touché une maternelle, a-t-il ajouté.

"Ces attaques étaient encore une fois dirigées vers nos civils et nos infrastructures énergétiques", a déclaré sur X la Première ministre ukrainienne Ioulia Svyrydenko.

"La Russie essaie désormais de créer une catastrophe humanitaire en Ukraine à l'arrivée de l'hiver", a-t-elle ajouté.

De larges panaches de fumée ont été observés au-dessus de la capitale ukrainienne alors que les pompiers tentaient de maîtriser les feux.

A midi, les pompiers, aidés de deux hélicoptères, avaient localisé un incendie qui s'est déclenché dans un entrepôt de 13.000 mètres carrés.

Les attaques de la nuit visaient des entreprises du complexe militaro-industriel ukrainien et des infrastructures énergétiques qui soutiennent ces opérations, a déclaré sur Telegram le ministère russe de la Défense.

Les forces russes ont abattu 121 drones ukrainiens dans la nuit, dont 7 engins qui se dirigeaient vers Moscou, a ajouté le ministère russe de la Défense dans un communiqué séparé.

Les forces de défense ukrainiennes ont abattu neuf missiles et 50 des 62 drones lancés à travers l'Ukraine, a-t-il aussi indiqué dans un communiqué séparé sur Telegram.

Les missiles et drones russes ont touché les villes de Dnipro, Kharkiv et Sumy, a précisé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andrii Sybiha.

(Reportage d'Anastasiia Malenko; version française Zhifan Liu)