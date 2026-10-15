Ukraine-Des frappes russes font deux morts dans la région de Dnipropetrovsk

Des frappes russes ont fait deux morts tôt jeudi dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l'Ukraine, a dit le gouverneur local Oleksandr Hanja sur Telegram.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
Des frappes russes ont fait deux morts tôt jeudi dans la région de Dnipropetrovsk, dans le sud-est de l'Ukraine, a dit le gouverneur local Oleksandr Hanja sur Telegram.
(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Camille Raynaud)
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