Indonésie: croissance en léger repli au 2e trimestre 2026, mais supérieure aux attentes

( AFP / JUNI KRISWANTO )

L'Indonésie a enregistré au deuxième trimestre 2026 une croissance plus faible qu'au premier, a indiqué mercredi l'institut indonésien chargé des enquêtes statistiques, qui dépasse néanmoins 5% grâce à la vigueur des dépenses des ménages et de l'Etat.

La plus grande économie d'Asie du Sud-Est a progressé de 5,3% entre avril et juin de cette année, un rythme inférieur à l'expansion de 5,6% enregistrée au premier trimestre, mais supérieur à la prévision de Bloomberg qui tablait sur 5,1%.

Les dépenses des ménages, qui représentent plus de la moitié du produit intérieur brut (PIB), ont augmenté de 5,1%, a déclaré Moh Edy Mahmud, un responsable de l'Agence centrale de la statistique (BPS).

Cette "forte croissance", a été "portée par la dynamique des dépenses liées aux vacances et aux fêtes religieuses", a-t-il expliqué.

Les dépenses publiques ont quant à elles progressé de près de 16%.

Le président indonésien Prabowo Subianto cherche à porter le taux de croissance de cette économie d'Asie du Sud-Est à 8% d'ici 2029, en s'appuyant sur des dépenses publiques élevées, un objectif ambitieux que certains observateurs jugent difficile à atteindre.

La société d'analyse économique Capital Economics a émis des doutes quant aux chiffres de la croissance.

"Nous restons sceptiques quant aux chiffres officiels", a déclaré Gareth Leather, économiste senior pour l'Asie au sein de ce cabinet d'études, dans un communiqué.

"A l'avenir, la croissance risque d'être difficile. La banque centrale a procédé à des hausses agressives des taux d'intérêt, ce qui pèsera sur la consommation et l'investissement", a-t-il ajouté.

Le ministre des Finances, Purbaya Yudhi Sadewa, a déclaré lundi que le gouvernement stimulerait l'économie pour le reste de l'année afin qu'elle puisse croître d'environ 6% au second semestre 2026.