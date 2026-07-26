Ukraine-Des civils tués à Kharkiv, Zaporijjia et en zone occupée russe

Deux personnes ont été tuées dimanche par des frappes russes en Ukraine, à Kharkiv et Zaporijjia, ont rapporté les autorités après une nouvelle attaque nocturne de missiles balistiques contre Kyiv, la capitale.

La Russie a annoncé de son côté la mort de quatre personnes tuées par un drone ukrainien à Horlivka, ville ukrainienne occupée par les forces russes dans l'oblast de Donetsk.

A Kharkiv (est), une personne a été tuée par une attaque de drone en plein jour. A Zaporijjia (sud), une bombe planante a fait un mort et six blessés, ont rapporté les autorités locales.

Trois personnes ont été blessées à Kyiv, où deux étages d'un immeuble d'habitation ont été emportés par un tir de missile, selon le maire de la ville, Vitali Klitschko.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré sept missiles balistiques et 136 drones au cours de la nuit.

(Bureaux de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)