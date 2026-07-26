 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ukraine-Des civils tués à Kharkiv, Zaporijjia et en zone occupée russe
information fournie par Reuters 26/07/2026 à 13:46
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Deux personnes ont été tuées dimanche par des frappes russes en Ukraine, à Kharkiv et Zaporijjia, ont rapporté les autorités après une nouvelle attaque nocturne de missiles balistiques contre Kyiv, la capitale.

La Russie a annoncé de son côté la mort de quatre personnes tuées par un drone ukrainien à Horlivka, ville ukrainienne occupée par les forces russes dans l'oblast de Donetsk.

A Kharkiv (est), une personne a été tuée par une attaque de drone en plein jour. A Zaporijjia (sud), une bombe planante a fait un mort et six blessés, ont rapporté les autorités locales.

Trois personnes ont été blessées à Kyiv, où deux étages d'un immeuble d'habitation ont été emportés par un tir de missile, selon le maire de la ville, Vitali Klitschko.

L'armée de l'air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré sept missiles balistiques et 136 drones au cours de la nuit.

(Bureaux de Reuters, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Guerre en Ukraine
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank