Ukraine-Des attaques russes font six morts et 20 blessés

Des attaques russes ont fait six morts dans deux villes ukrainiennes dimanche, notamment lors d'un bombardement visant une épicerie à Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays.

Le gouverneur de la région de Kharkiv, Oleh Syniehubov, a fait état sur Telegram de trois morts et de 20 blessés, précisant que des enfants figuraient parmi ces derniers.

Des photos publiées en ligne montraient des équipes de secours s'affairant autour de bâtiments gravement endommagés et de véhicules calcinés.

Les autorités ukrainiennes ont également indiqué qu'une autre frappe russe avait fait trois morts dans l'ouest du pays.

Ces annonces interviennent après que le président américain Donald Trump a fait état dimanche d'un accord de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie portant sur les infrastructures énergétiques et de son entrée en vigueur immédiate.

(Ron Popeski, version française Benjamin Mallet)