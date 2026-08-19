Ukraine-Cinq personnes tuées à Kherson par des drones russes - gouverneur

Une frappe de drone russe contre un minibus a fait quatre morts mercredi, dans la ville de Kherson, dans le sud de l'Ukraine, ont rapporté les autorités ukrainiennes.

Une femme a également été tuée et un homme blessé lors d’une frappe de drone visant une voiture dans le centre-ville, a annoncé le gouverneur de la région de Kherson, Oleksandr Prokoudin, sur l’application de messagerie Telegram.

L'attaque perpétrée dans la matinée contre le minibus a coûté la vie à quatre passagers, un homme et trois femmes, et blessé quatre autres passagers ainsi que le conducteur du véhicule, a précisé Oleksandr Prokoudin.

Il a publié des photos floues d’un véhicule jaune aux marchepieds ensanglantés et aux vitres brisées et des images du plancher recouvert de sang et du toit percé d’un trou.

Selon lui, l’opérateur russe du drone savait qu’il visait un véhicule civil et avait, malgré cela, "largué l’engin explosif directement sur le toit du minibus".

La Russie n’a pas immédiatement commenté ces incidents. Elle nie prendre pour cible des civils dans la guerre déclenchée par l'invasion de son voisin en février 2022.

"Le "safari" brutal mené par les Russes contre notre population à Kherson a depuis longtemps dépassé tout ce qu’une personne normale pourrait imaginer", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur X.

"Telle est la réalité du quotidien dans les régions ukrainiennes situées en première ligne. Alors que nos partenaires hésitent à fournir davantage de matériel de défense, les Russes ont depuis longtemps les coudées franches", a-t-il ajouté.

Les Ukrainiens qualifient de "safari" les drones russes qui "traquent" des civils ou des véhicules dans la rue. Au début du mois, l’Ukraine a diffusé une vidéo montrant un drone poursuivant et blessant un vendeur de légumes à Kherson.

(Rédigé par Anna Pruchnicka; Version française Rihab Latrache, édité par Jean-Stéphane Brosse)