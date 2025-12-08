 Aller au contenu principal
Ukraine-Au moins sept blessés après une frappe de drones russe dans la région de Soumy-gouverneur
information fournie par Reuters 08/12/2025 à 08:39

Au moins sept personnes ont été blessées lors d'une frappe de drones russes sur un immeuble résidentiel dans la ville d'Okhtyrka, dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine, a déclaré lundi le gouverneur régional Oleh Hryhorov.

Oleh Hryhorov a indiqué dans un message publié sur l'application de messagerie Telegram que les blessés avaient été transportés à l'hôpital, où deux d'entre eux ont été admis. Les autres ont reçu des soins et ont pu quitter l'établissement.

L'immeuble de plusieurs étages a subi des dégâts considérables, a indiqué le gouverneur, ajoutant que certains résidents ont réussi à rejoindre le sous-sol après les alertes au raid aérien, tandis que les équipes de secours ont secouru d'autres personnes dans les étages supérieurs.

Reuters n'a pas pu vérifier ces éléments de manière indépendante.

Moscou n'a pas commenté l'attaque dans l'immédiat.

La région de Soumy, frontalière de la Russie, subit des bombardements et des attaques de drones quasi quotidiens depuis l'invasion de l'Ukraine par Moscou en février 2022.

(Rédigé par Lidia Kelly à Melbourne ; version française Coralie Lamarque ; édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
