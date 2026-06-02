Ukraine-Au moins 22 morts dans une attaque massive de la Russie

(Actualisé avec nouveau bilan, Zelensky)

La Russie a pilonné l'Ukraine mardi, lançant des centaines de drones et des dizaines de missiles contre plusieurs villes d'Ukraine, dont Kyiv, Dnipro et Kharkiv, faisant au moins 22 morts et une centaine de blessés.

Moscou avait prévenu la semaine dernière de son intention d'effectuer des "frappes systématiques" contre des cibles liées à l'armée ukrainienne et des centres de commandement à Kyiv, exhortant les ressortissants étrangers à quitter la capitale ukrainienne.

La Russie avait présenté cela comme des représailles en réponse à une attaque de drone - dont Kyiv dément être à l'origine - contre le dortoir d'un internat de la région de Louhansk, occupée par la Russie, dans l'est de l'Ukraine, qui fait 21 morts il y a une dizaine de jours.

ZELENSKY MET EN GARDE CONTRE DE POSSIBLES FRAPPES

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a déclaré que la Russie pourrait mener de nouvelles frappes dans la nuit de mardi à mercredi.

"Selon nos renseignements, une nouvelle attaque de grande ampleur pourrait être lancée ce soir", a-t-il dit lors de son allocution quotidienne.

Volodimir Zelensky a rappelé que l'Ukraine manquait d'équipements pour intercepter les missiles russes.

"Malheureusement, les niveaux actuels de nos stocks pour nos défenses aériennes ne nous permettent pas d'intercepter une part significative des missiles", a-t-il dit.

Le dirigeant ukrainien a indiqué que plus 70 missiles et 650 drones avaient été lancés par les forces russes la nuit dernière et que plus de 100 drones avaient été utilisés dans la journée de mardi.

Volodimir Zelensky a de nouveau exhorté mardi les Etats-Unis à envoyer davantage de systèmes Patriots intercepteurs de missiles.

"C'était une attaque de grande ampleur et une déclaration absolument claire de la Russie : si l'Ukraine n'est pas protégée des missiles balistiques et d'autres missiles, ces attaques continueront", a-t-il écrit sur Telegram.

"NOUVEAU PARADIGME"

Le Kremlin a estimé mardi que la guerre était entrée dans un "nouveau paradigme" à cause des "actes de terreur" commis par l'armée de Kyiv contre des civils.

Moscou a précisé avoir fait usage de missiles hypersoniques et de drones pour attaquer sept régions ukrainiennes dont celles de Zaporijjia, Kharkiv et Kyiv et viser des sites utilisés par les forces ukrainiennes comme des sites de ravitaillement en carburant et de transports, ainsi que des aérodromes militaires.

Volodimir Zelensky avait déjà averti lundi soir d'une possible attaque d'envergure russe, citant des renseignements en ce sens, et demandé à la population d'être à l'écoute de quelconques alertes.

"UNE ESPÈCE D'APOCALYPSE"

Des photos des attaques montrent des explosions importantes et des panaches de fumée s'échappant au-dessus des gratte-ciels de la capitale Kyiv.

Dans Kyiv, au moins six personnes ont été tuées et plus de 60 blessées, dont des enfants, a dit le maire Vitali Klitschko.

"On n'arrivait pas à comprendre ce qu'il se passait, une espèce d'apocalypse ?", a témoigné Olga Moudra, sur le lieu de la frappe, accompagnée de sa fille de 6 ans Natalia.

"Tout était couvert (de débris), tout était en fumée, on ne pouvait rien voir", a-t-elle ajouté.

Une frappe de missile présumée sur un immeuble résidentiel de 24 étages a provoqué un effondrement, laissant présager que des personnes puissent être ensevelies sous les décombres, a précisé Vitali Klitschko.

Un incendie s'est par ailleurs déclenché dans un immeuble résidentiel de neuf étages après la chute semble-t-il de débris sur son toit, a ajouté l'édile de la ville.

"Dans le district d'Obolon, des voitures étaient en feu après avoir été frappées par des débris de missiles", a déclaré Vitali Klitschko. "Il y a aussi des incendies dans des zones dégagées, notamment près d'une école maternelle."

Des milliers d'habitants de Kyiv se sont réfugiés dans la nuit dans des stations de métro souterraines et dans d'autres abris après que les sirènes d'alerte ont retenti. Certains d'entre eux ont apporté des matelas et d'autres biens personnels, ont rapporté des témoins, tandis que les systèmes ukrainiens de défense aérienne étaient en action face aux projectiles lancés par la Russie.

(Rédaction de Reuters, Zhifan Liu pour la version française, édité par Sophie Louet et Benoit Van Overstraeten)