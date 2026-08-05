Ukraine-Attaque russe aux missiles balistiques contre Kyiv, 14 morts

(Bilan actualisé, précisions)

La Russie a lancé dans la nuit de mardi à mercredi des vagues de missiles balistiques contre la capitale ukrainienne Kyiv et ses environs, tuant au moins 14 personnes, faisant 27 blessés et endommageant des entrepôts dans plusieurs quartiers périphériques, ont déclaré les services de secours.

Un peu plus tôt, l'administration militaire de la ville a rapporté via la messagerie Telegram que l'attaque de Moscou avait été lancée peu après minuit.

Les sirènes d'alerte ont retenti à Kyiv pendant plus d'une heure. Des explosions ont été entendues à travers la ville, alors que les défenses aériennes étaient à l'oeuvre.

Un entrepôt situé à proximité du centre-ville a été détruit, a rapporté le maire, Vitali Klitschko, ajoutant que des équipes de secours oeuvraient à retrouver de potentiels rescapés. Deux personnes ont été sorties des décombres, a-t-il dit.

"Il pourrait encore y avoir des personnes sous les décombres. Les opérations de secours se poursuivent", a-t-il écrit sur Telegram.

Vitali Klitschko a indiqué également que l'attaque a déclenché des incendies dans des entrepôts et des zones de stockage.

En revanche, a-t-il dit, les informations initiales faisant état d'un immeuble résidentiel de 20 étages en feu sont apparues inexactes; des débris d'un missile se sont abattus à proximité d'un bâtiment résidentiel.

(Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar et Jekaterīna Golubkova; version française Jean Terzian)