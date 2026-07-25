Ukraine-Attaque russe à Soumy (nord-est), trois morts

Trois personnes sont mortes dans la nuit de vendredi à samedi au cours d'une attaque russe contre la ville de Soumy dans le nord-est de l'Ukraine, rapportent les autorités locales.

Deux personnes au moins ont également été blessées lors de cette frappe contre un bâtiment des services postaux, a déclaré le chef de l'administration locale sur la plateforme Telegram.

(Yuliia Dysa, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)