Ukraine-Arrestation de l'ancien chef de cabinet de Zelensky

(Actualisé avec arrestation)

par Pavel Polityuk et Dan Peleschuk

La Haute cour anticorruption ukrainienne a ordonné jeudi l'arrestation d'Andriy Yermak, proche du président Volodimir Zelensky et ancien chef de son cabinet, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.

Il a été mis en détention dans l'attente de son procès. Une une caution à 140 millions de hryvnias (2,72 millions d'euros), a été fixée. Elle permettrait à Andriy Yermak, lequel nie les accusations portées contre lui, d'être remis en liberté dans l'attente d'une décision définitive.

"Je n'ai pas cet d'argent, et mon avocat va maintenant travailler avec des amis et des connaissances (pour réunir la caution)", a déclaré Andriy Yermak aux journalistes après la décision du tribunal.

"Mon équipe juridique va interjeter appel. Nous utiliserons tous les moyens légaux pour obtenir justice et faire éclater la vérité."

Les autorités ukrainiennes ont annoncé lundi qu'Andriy Yermak était soupçonné dans une vaste enquête pour corruption, une procédure qui a rapproché les enquêteurs anticorruption au plus près du cercle intime du président.

Dans un communiqué, les agences anticorruption ont précisé qu'Andriy Yermak est soupçonné d'avoir participé à un groupe criminel ayant blanchi environ 10,5 millions de dollars via un projet immobilier de luxe situé en périphérie de la capitale Kyiv.

Andriy Yermak a longtemps été présenté comme la deuxième personnalité la plus puissante d'Ukraine après Volodimir Zelensky, exerçant une influence considérable sur la vie politique ukrainienne bien qu'il n'occupât pas de fonction élective.

Ancien producteur de cinéma et avocat spécialisé dans le divertissement, il apparaissait fréquemment aux côtés du président lors d'événements publics et avait également été le principal négociateur de Kyiv dans les pourparlers de paix soutenus par les États-Unis avec la Russie.

Sa démission l'an dernier est intervenue dans le cadre d'un remaniement gouvernemental plus large visant à rétablir la confiance dans la présidence, fragilisée par des accusations de concentration excessive du pouvoir.

Si les poursuites engagées contre Andriy Yermak ne devraient pas représenter une menace immédiate pour Volodimir Zelensky, elles pourraient entraîner des dommages durables à sa réputation s'il se présente à une réélection après la guerre, estiment certains analystes.

(Pavel Polityuk et Dan Peleschuk; version française Nicolas Delame)