Ukraine : après les menaces de Poutine, la Chine appelle à un "cessez-le-feu"

Le chef du Kremlin a décrété une mobilisation partielle de ses effectifs militaires et promis d'utiliser "tous les moyens disponibles" pour défendre la Russie, attisant la peur d'un recours à l'arme nucléaire.

Wang Wenbin, à Pékin, le 8 août 2022 ( AFP / Noel Celis )

Quelques heures après l'allocution de Vladimir Poutine annonçant une mobilisation militaire partielle en Russie, la Chine appelé à un "cessez-le-feu à travers le dialogue" dans le conflit en Ukraine, et insisté sur la nécessité de respecter "l'intégrité territoriale de tous les pays", mercredi 21 septembre.

"La souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées, les objectifs et principes de la Charte des Nations unies doivent être suivis, les préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays doivent être prises en compte, et tous les efforts propices à une résolution pacifique des crises doivent être soutenus", a déclaré un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, lors d'une conférence de presse.

"Nous appelons les parties concernées à mettre en place un cessez-le-feu à travers le dialogue et la consultation, et à trouver une solution qui règle les préoccupations sécuritaires légitimes de toutes les parties dès que possible", a ajouté Wang Wembin. "La Chine appelle toutes les parties concernées à aplanir leurs différences convenablement par le dialogue et la consultation, et est prête à travailler avec la communauté internationale pour continuer à jouer un rôle constructif dans la désescalade de la situation".

Evolution de la superficie du territoire ukrainien de 2013 sous contrôle ukrainien ou sos contrôle des forces russes et pro-russes, depuis le début du conflit le 24 février 2022 ( AFP / )

Vladimir Poutine a décrété mercredi matin une mobilisation partielle et promis d'utiliser "tous les moyens disponibles" de son vaste arsenal pour protéger son territoire, notamment contre les Occidentaux, après l'annonce par des régions ukrainiennes contrôlées par Moscou de l'organisation cette semaine de "référendums" d'annexion par la Russie.

La Chine et la Russie se sont rapprochées ces dernières années dans le cadre de ce qu'elles ont qualifié de relation "sans limite" visant à contrebalancer la domination mondiale des Etats-Unis. La semaine dernière, Vladimir Poutine et son homologue chinois Xi Jinping se sont rencontrés en Ouzbékistan lors d'un sommet régional et ont rallié à eux des dirigeants asiatiques derrière un nouvel "ordre international" défiant l'influence occidentale.