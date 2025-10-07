Ukraine: 4 civils tués dans une frappe dans la région de Kherson sous occupation russe

Des soldats ukrainiens devant un véhicule militaire blindé entouré d'une cage de protection contre les attaques de drones, sur une route près d'Oleksandrivka, le 6 octobre 2025 ( AFP / Ed JONES )

Une frappe de drone a tué quatre personnes dans la partie de la région ukrainienne de Kherson (sud) sous occupation russe, a affirmé mardi le responsable local nommé par Moscou dans ce territoire, qui a accusé Kiev d'avoir visé délibérément des civils.

Sur Telegram, ce responsable, Vladimir Saldo, a affirmé que ces quatre personnes avaient été tuées sur une route entre les localités de Zavodivka et Gornostaïvka, lors d'une attaque ukrainienne de drones "ciblant des véhicules civils".

Dans son message, qui faisait le bilan des dernières 24 heures, il a également affirmé qu'un homme avait été blessé par une frappe de drone à Nova Kakhovka.

A Kherson, la capitale régionale toujours sous contrôle ukrainien, un homme de 65 ans a pour sa part été tué mardi matin par une attaque de drone imputée à Moscou, a annoncé le chef de l'administration militaire régionale, Oleksandr Prokoudine.

La Russie a annoncé mardi avoir intercepté 209 drones ukrainiens dans la nuit et la matinée, l'une des attaques de Kiev les plus massives depuis le début de l'offensive à grande échelle de Moscou en Ukraine en février 2022.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a indiqué avoir abattu des drones notamment au-dessus des régions russes de Koursk et de Belgorod, frontalières de l'Ukraine.

Fait plus rare, trente drones ont également été neutralisés selon le ministère russe au-dessus de la région de Nijni Novgorod, située à l'est de Moscou et à environ 800 kilomètres de l'Ukraine.

Dans cette région, l'attaque a notamment ciblé la zone industrielle de Dzerjinsk, qui abrite plusieurs entreprises chimiques, a précisé sur Telegram le gouverneur, Gleb Nikitine.

Lundi, la Russie avait dit avoir intercepté plus de 250 drones ukrainiens, tandis qu'une frappe ukrainienne avait fait deux morts dans la ville de Belgorod.

Dans cette même région, un millier de personnes restaient sans électricité mardi matin, après les attaques de drones contre les infrastructures énergétiques de ces deux derniers jours, selon le gouverneur Viatcheslav Gladkov.

UkraiDes sauveteurs ukrainiens dans les décombres d'une installation d'infrastructure énergétique après une attaque de drones russes à Kharkiv, le 7 octobre 2025 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Depuis le début de son offensive il y a trois ans et demi, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe.

Kiev vise notamment les infrastructures énergétiques russes, mais ses attaques sont d'ordinaire limitées à quelques dizaines de drones.

De son côté, Moscou a intensifié ses frappes sur le réseau électrique ukrainien ces derniers jours, faisant craindre une nouvelle campagne visant à plonger le pays dans le noir et les problèmes de chauffage à l'approche de l'hiver.