Israël continue de bombarder Gaza après deux ans de guerre, le plan Trump négocié en Egypte

De la fumée s'élèvent à la suite d'explosions à Gaza

par Nidal al-Mughrabi et Maayan Lubell

Les chars, avions et navires israéliens ont pilonné certaines parties de Gaza mardi, n'offrant aucun répit aux Palestiniens alors que la guerre qui ravage le territoire entre dans sa troisième année et que Donald Trump cherche à y mettre fin.

Israël, qui a tenu lundi des négociations indirectes avec le Hamas, a poursuivi son offensive dans l'enclave palestinienne, selon ses habitants. Les pourparlers, organisés en Egypte, étaient axés sur le plan du président américain, qui prévoit notamment le retrait d'Israël de la bande de Gaza et le désarmement du Hamas.

Ces négociations sont largement considérées comme les plus prometteuses à ce jour pour mettre fin au conflit qui a fait des dizaines de milliers de victimes à Gaza depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 dans le sud d'Israël, qui a fait 1.200 morts.

COMMÉMORATIONS DU 7 OCTOBRE

Des habitants de la ville de Gaza, dans le nord de l'enclave palestinienne, et de Khan Younès, dans le sud du territoire, ont fait état de bombardements intensifs tôt mardi. Les forces armées israéliennes (IDF) ont bombardé plusieurs quartiers depuis l'air, la mer et le sol, ont-ils déclaré.

Les factions armées de Gaza ont elles tiré des roquettes de l'autre côté de la frontière plus tôt dans la journée, déclenchant les sirènes d'alerte au kibboutz israélien Netiv Haasara.

À l'occasion du deuxième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël, un groupe de factions palestiniennes, incluant entre autres le Hamas et le Djihad islamique, a déclaré que "le choix de la résistance par tous les moyens est le seul et unique moyen de faire face à l'ennemi sioniste".

"Personne n'a le droit de céder les armes du peuple palestinien. Cette arme légitime (...) sera transmise de génération en génération jusqu'à ce que leur terre et leurs lieux saints soient libérés", indique le communiqué publié au nom des "Factions de la résistance palestinienne".

Les Israéliens commémorent mardi les victimes de l'incursion du Hamas il y a deux ans, au cours de laquelle 251 personnes ont été prises en otage. Des rassemblements ont eu lieu sur certains des sites les plus touchés, notamment sur la place dite des Otages, à Tel-Aviv.

"C'est comme une blessure ouverte, les otages, je n'arrive pas à croire que cela fait deux ans et qu'ils ne sont toujours pas rentrés chez eux", a déclaré Hilda Weisthal, 43 ans.

"J'espère vraiment que tous les dirigeants feront un effort et que cette guerre prendra fin."

À Gaza, Mohammed Dib, 49 ans, a exprimé les mêmes espoirs de voir le conflit prendre fin.

"Cela fait deux ans que nous vivons dans la peur, l'horreur, le déplacement et la destruction", a-t-il déclaré. "Nous espérons, grâce à ces nouvelles négociations, parvenir à un cessez-le-feu et à une fin définitive de la guerre."

ISRAËL DE PLUS EN PLUS ISOLÉ

Israël négocie en position de force. Depuis l'attaque du Hamas, l'Etat hébreu a réagi en lançant son offensive sur l'enclave palestinienne et en s'en prenant aux alliés du Hamas.

Le Hezbollah libanais et les Houthis du Yémen, des groupes soutenus par l'Iran, ont été affaiblis par les forces israéliennes au cours des deux dernières années.

Israël a également tué des commandants militaires iraniens et frappé les installations nucléaires de Téhéran au cours d'une guerre de 12 jours à laquelle se sont joints les États-Unis.

Son assaut militaire sur Gaza, qui, selon les autorités sanitaires locales, a tué plus de 67.000 personnes et réduit le territoire à l'état de ruines, a cependant isolé Israël sur la scène internationale, les critiques à son égard étant de plus en plus virulentes.

Certains dirigeants occidentaux, dont le président français Emmanuel Macron, ont reconnu le mois dernier le statut d'État palestinien.

Des manifestations pro-palestiniennes, en soutien aux Gazaouis, ont éclaté dans le monde entier et ne perdent pas en intensité.

Israël et le Hamas ont tous deux approuvé les principes généraux du plan de Donald Trump. En vertu du projet, les combats cesseraient, les otages seraient libérés et l'aide affluerait à Gaza.

Ce plan est également soutenu par les États arabes et occidentaux. Le président américain a appelé à des négociations rapides en vue d'un accord final.

DES QUESTIONS SUBSISTERONT EN CAS D'ACCORD

Donald Trump a investi un capital politique important dans les efforts visant à mettre fin à la guerre.

Même si un accord est conclu lors des pourparlers en Égypte, des questions majeures subsisteront, notamment quant à la reconstruction de Gaza et à sa gouvernance.

Donald Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont exclu tout rôle pour le Hamas, qui s'est emparé de Gaza en 2007 après avoir vaincu ses rivaux lors d'une brève guerre civile.

Bien que le président américain affirme vouloir un accord rapide, un fonctionnaire informé des négociations et s'exprimant sous couvert d'anonymat, a déclaré qu'il s'attendait à ce que le cycle de négociations qui a débuté lundi prenne au moins quelques jours.

Un responsable impliqué dans la planification du cessez-le-feu et une source palestinienne ont déclaré que le délai de 72 heures fixé par Donald Trump pour le retour des otages pourrait être irréalisable pour les otages décédés dont les dépouilles doivent être récupérées sur plusieurs sites dispersés.

La délégation israélienne est composée de représentants des agences de renseignement du Mossad et du Shin Bet, du conseiller en politique étrangère de Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, et du coordinateur des otages, Gal Hirsch. Le négociateur en chef d'Israël, le ministre des Affaires stratégiques Ron Dermer, devrait rejoindre la délégation dans le courant de la semaine, en fonction de l'évolution des négociations, selon trois responsables israéliens.

La délégation du Hamas est dirigée par le chef du groupe en exil à Gaza, Khalil al Hayya, qui a survécu à une frappe aérienne israélienne dans la capitale qatarie il y a un mois.

L'envoyé spécial des Etats-Unis, Steve Witkoff, et Jared Kushner, le gendre du président, qui a des liens étroits avec le Moyen-Orient, ont été envoyé par la Maison blanche.

(Reportage Nidal al-Mughrabi au Caire, Maayan Luubell à Jérusalem, Reuters TV à Charm el-Cheikh et Charlotte Van Campenhout à Amseterdam, rédigé par Michael Georgy ; version française Etienne Breban, édité par Kate Entringer)