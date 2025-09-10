 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
UE-Plan de €1,8 md pour soutenir la production de batteries électriques en Europe-Von der Leyen
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 10:13

La Commission européenne va lancer un plan de 1,8 milliard d'euros pour soutenir la production de batteries électriques en Europe, a annoncé mercredi sa présidente Ursula von der Leyen lors de son discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen à Strasbourg.

(version française Blandine Hénault)

4 commentaires

  • 11:07

    Suède : la BEI la banque européenne d investissement accorde un financement de plus de 1 milliard d’USD à Northvolt pour son usine de batteries ... prêt de 52,5 millions d’EUR garanti au titre du programme InnovFin de l’Union européenne puis, avec un prêt de 350 millions d’USD (319 millions d’EUR), la première phase de l’usine géante Northvolt Ett, avec l’appui du Fonds européen .. Northvolt en faillite laisse 6.8 milliards de dettes .. a qui ?

