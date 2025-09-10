UE-Plan de €1,8 md pour soutenir la production de batteries électriques en Europe-Von der Leyen

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
La Commission
européenne va lancer un plan de 1,8 milliard d'euros pour
soutenir la production de batteries électriques en Europe, a
annoncé mercredi sa présidente Ursula von der Leyen lors de son
discours sur l'état de l'Union devant le Parlement européen à
Strasbourg.
Des inondations sur les îles indonésiennes touristiques de Bali et Florès ont fait au moins six morts et quatre disparus, a indiqué mercredi l'Agence nationale de gestion des catastrophes. Des pluies torrentielles depuis mardi soir ont provoqué des inondations ...
Lire la suite
Les dirigeants des îles du Pacifique ont appelé mercredi au respect de la souveraineté régionale, lors d'un sommet aux îles Salomon marqué par des accusations d'ingérence visant la Chine, qui cherche à accroître son influence en Océanie. Au terme d'une journée ...
Lire la suite
Associated British Foods (AB Foods) a déclaré mercredi que les ventes sous-jacentes de son entreprise de vêtements Primark devraient baisser d'environ 2% au cours du second semestre, l'amélioration des performances au Royaume-Uni et en Irlande étant contrebalancée ...
Lire la suite
Inditex grimpe en Bourse mercredi après avoir fait état d'une amélioration du démarrage de ses ventes de la saison d'automne, un signe encourageant pour le propriétaire de Zara, aux prises avec ce que son directeur général a qualifié d'"environnement de marché ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
4 commentaires
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer