UE-Les droits de douane US et les importations chinoises continuent de réduire l'excédent commercial

par Balazs Koranyi

Les données publiées vendredi montrent que l'excédent commercial de l'UE a continué de se réduire, les droits de douane pesant sur les exportations vers les États-Unis et la hausse des importations chinoises déplaçant la production européenne, selon les données publiées vendredi par Eurostat.

L'évolution des relations commerciales et politiques avec les principales puissances mondiales exerce depuis des années une pression sur l'UE, une question qui a justement réuni jeudi les dirigeants du bloc afin de renforcer la compétitivité et de parer à la concurrence agressive des Etats-Unis et de la Chine.

Le bloc affichait un excédent commercial de 12,9 milliards d'euros en décembre 2025, contre 14,2 milliards un an plus tôt, les ventes de machines, de véhicules et de produits chimiques, moteurs de la croissance des exportations depuis des années, ayant continué à baisser, compensant largement la hausse due à la baisse des importations d'énergie.

Touchées par les droits de douane, les exportations vers les États-Unis, le plus grand partenaire commercial de l'UE, ont diminué de 12,6% en décembre dernier par rapport à l'année précédente, réduisant l'excédent d'un tiers pour le ramener à 9,3 milliards d'euros, selon les données d'Eurostat.

Dans le même temps, le déficit commercial de l'UE avec la Chine est passé de 24,5 milliards à 26,8 milliards d'euros, soit une hausse d'environ 15% sur l'ensemble de l'année, la Chine exportant des technologies de plus en plus sophistiquées et s'imposant comme un concurrent de taille pour les entreprises européennes.

Les exportations ont été volatiles depuis que les États-Unis ont annoncé une série de droits de douane au printemps 2025, mais, une fois cette volatilité atténuée, la tendance montre une baisse significative des ventes, les prix plus élevés obligeant les importateurs américains à réduire leurs achats ou à s'approvisionner ailleurs.

Les économistes estiment qu'il faudra des années à l'UE pour regagner ce marché, ce qui laissera un vide important dans l'économie, les exportations nettes ayant été le principal moteur de la croissance et la zone euro étant désormais confrontée à des années d'expansion d'à peine plus de 1% par an.

(Avec la contribution de Francesco Canepa ; version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)