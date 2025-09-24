Tyler Morton découvre la Ligue 1 et la compare déjà à la Premier League
Farmers League ou Premier League ?
Tout juste débarqué de Liverpool pour enfiler la tunique de l’OL, Tyler Morton n’a pas attendu bien longtemps avant de sortir le comparatif. Après quatre petites titularisations et un carton rouge, le milieu anglais a livré au Progrès son verdict : en termes d’intensité, la Ligue 1 n’a rien à envier à la Premier League. …
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer