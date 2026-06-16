Tyler Bindon écrit l'Histoire de la Coupe du monde à sa façon
Telle mère, tel fils. Entré en jeu dans le dernier quart d’heure du nul particulièrement plaisant et spectaculaire entre la Nouvelle-Zélande et l’Iran (2-2), Tyler Bindon a écrit l’histoire. À 21 ans, le Néo-Zélandais a imité sa mère Jenny Bindon , qui avait elle aussi disputé les Mondiaux féminins avec les All Whites en 2007 et 2011 en tant que gardienne.
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