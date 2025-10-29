Tylel Tati, major de promo

À 17 ans, Tylel Tati est le plus jeune titulaire du Big Five. Indéboulonnable dans le groupe de Luis Castro, le défenseur central du FC Nantes sort d'une performance XXL contre le Paris FC. Ce mercredi soir, il aura la charge de confirmer le sursaut de son club en tenant la baraque contre Monaco.

Hélas, trois fois hélas, les retrouvailles tant espérées n’auront pas lieu. En tout cas, pas ce mercredi soir. Toujours pas pleinement opérationnel, Paul Pogba manquera le déplacement à Nantes où l’attendait de pied ferme Tylel Tati. Non pas pour tenter de lui mettre une raclée, mais plutôt pour se rappeler au bon souvenir de leurs origines communes : Roissy-en-Brie, la commune de Seine-et-Marne où les deux hommes ont commencé leur carrière à quinze ans d’intervalle. « Ce serait une joie », avait prévenu Sambou Tati, père du défenseur central du FC Nantes et président de l’US Roissy-en-Brie depuis 20 ans, dans un podcast consacré à son rejeton en début de saison. « Les deux se sont suivis depuis longtemps, il y a des photos de Tylel à cinq ans avec Paul, puis les deux ensembles à Clairefontaine. »

Une jeunesse en pleine forme

En attendant un nouveau cliché côte à côte, le défenseur central des Canaris continue de se faire un nom. Parallèlement à sa place dans l’équipe-type de la neuvième journée de Ligue 1 au terme d’une performance XXL contre le Paris FC (60% de duels remportés, 88% de passes réussies, 4 récupérations de balles et une interception), Tylel Tati est, à 17 ans, le plus jeune titulaire du Big Five avec 696 minutes disputées depuis le début de la saison, devant le Lillois Ayyoub Bouaddi (658 minutes). Hormis son absence contre Brest en raison d’une gêne musculaire et une sortie à l’heure de jeu contre Rennes après avoir provoqué un penalty pour une faute de main, il a disputé l’intégralité du reste des rencontres de championnat et illustre avec succès la cure de rajeunissement (forcée ?) opérée par Luis Castro au sein de l’effectif nantais.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com