Turquie: l'inflation a ralenti à 32,95% sur un an en août
information fournie par Boursorama avec AFP 03/09/2025 à 11:28

L'inflation a ralenti en août en Turquie pour le quinzième mois consécutif à 32,95% sur un an, contre 33,5% en juillet, moins qu'attendu cependant par certains analystes, selon les chiffres officiels publiés mercredi.

( AFP / ADEM ALTAN )

La hausse des prix à la consommation s'est établie à 2,04% sur un mois, a indiqué l'institut statistique turc (Tüik).

Selon les données officielles, la flambée des prix concerne toujours tout particulièrement les dépenses d'éducation (+60,9%), de logement (+53,3%) et de santé (+36,6%).

L'inflation, qui avait dépassé les 75% en mai 2024 en glissement annuel avant d'entamer un reflux, est au plus bas dans le pays depuis fin 2021.

Ce ralentissement de l'inflation a conduit la banque centrale turque à ramener progressivement son principal taux directeur de 50% à 43% entre décembre et juillet.

Les chiffres officiels de l'inflation sont contestés par les économistes indépendants du Groupe de recherche sur l'inflation (Enag), pour qui la hausse des prix à la consommation s'est élevée à 65,5% sur un an en août.

