Nokia: érosion des bénéfices au 3T malgré une amélioration du chiffre d'affaires

Le groupe finlandais de télécommunications Nokia a annoncé jeudi une hausse de ses ventes au troisième trimestre, mais a vu ses bénéfices s'éroder en raison de marges plus faibles.

( AFP / JOSEP LAGO )

Son bénéfice d'exploitation a atteint 435 millions d'euros sur la période, en baisse de 10% par rapport aux 485 millions d'euros du troisième trimestre 2024, tandis que son bénéfice net a reculé de 9%, à 324 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a en revanche progressé de 9%, à 4,8 milliards d'euros, dépassant les attentes des analystes, "tous les secteurs d'activité étant en croissance", a annoncé le directeur général Justin Hotard dans un communiqué.

La croissance a été particulièrement forte dans la division Réseaux optiques, avec une progression de 19% "générée principalement par l'IA (intelligence artificielle) et le cloud".

Justin Hotard a toutefois souligné que les marges brutes de Nokia avaient "baissé de 150 points de base par rapport à l'année précédente".

"Cela s'explique par une baisse attendue de la contribution des logiciels dans les réseaux mobiles", après une forte performance au deuxième trimestre, mais aussi "par les effets du mix produit dans les infrastructures réseau", a-t-il précisé.

Toutefois, le groupe estime qu'il est en mesure d'atteindre son objectif de bénéfice opérationnel annuel compris entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros.