 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nokia: érosion des bénéfices au 3T malgré une amélioration du chiffre d'affaires
information fournie par Boursorama avec AFP 23/10/2025 à 10:18

Le groupe finlandais de télécommunications Nokia a annoncé jeudi une hausse de ses ventes au troisième trimestre, mais a vu ses bénéfices s'éroder en raison de marges plus faibles.

( AFP / JOSEP LAGO )

( AFP / JOSEP LAGO )

Son bénéfice d'exploitation a atteint 435 millions d'euros sur la période, en baisse de 10% par rapport aux 485 millions d'euros du troisième trimestre 2024, tandis que son bénéfice net a reculé de 9%, à 324 millions d'euros.

Le chiffre d'affaires a en revanche progressé de 9%, à 4,8 milliards d'euros, dépassant les attentes des analystes, "tous les secteurs d'activité étant en croissance", a annoncé le directeur général Justin Hotard dans un communiqué.

La croissance a été particulièrement forte dans la division Réseaux optiques, avec une progression de 19% "générée principalement par l'IA (intelligence artificielle) et le cloud".

Justin Hotard a toutefois souligné que les marges brutes de Nokia avaient "baissé de 150 points de base par rapport à l'année précédente".

"Cela s'explique par une baisse attendue de la contribution des logiciels dans les réseaux mobiles", après une forte performance au deuxième trimestre, mais aussi "par les effets du mix produit dans les infrastructures réseau", a-t-il précisé.

Toutefois, le groupe estime qu'il est en mesure d'atteindre son objectif de bénéfice opérationnel annuel compris entre 1,7 et 2,2 milliards d'euros.

Résultats d'entreprise

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank