Turquie-Erdogan nomme un procureur controversé à la Justice

Recep Tayyip Erdogan, le président turc, a nommé mercredi au ministère de la Justice Akin Gurlek, procureur général d'Istanbul connu pour avoir conduit une vaste répression contre le principal parti d'opposition.

Depuis sa prise de fonctions en tant que procureur général en 2024, Akin Gurlek a dirigé une série d'arrestations et d'inculpations visant des personnalités appartenant au Parti républicain du peuple (CHP), au premier rang desquelles figure le maire d'Istanbul, Ekrem Imamoglu.

Des centaines de membres et d'élus de la formation d'inspiration kémaliste et sociale-démocrate ont été placés en détention dans le cadre de cette campagne, dénoncée par l'opposition comme politisée, une accusation récusée par le gouvernement.

La vice-présidente du CHP, Gul Ciftci, a réagi sur X, dénonçant "une récompense évidente pour les opérations qu'il a menées contre notre parti".

La désignation d'Akin Gurlek pour remplacer Yilmaz Tunc au ministère de la Justice constitue le premier remaniement ministériel depuis les élections de mi-2023. Elle a été annoncée dans le Journal officiel qui indique par ailleurs que le gouverneur de la province d'Erzurum, Mustafa Ciftci, est nommé ministre de l'Intérieur, en remplacement d'Ali Yerlikaya.

(Rédigé par Ezgi Erkoyun; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)