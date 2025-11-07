Turquie : Des arbitres placés en garde à vue dans le cadre d’une affaire de matchs truqués
Des Turcs truquent.
Il y a dix jours, la fédération turque révélait que « 371 arbitres (dont 22 au niveau national) possèdent des comptes de paris, et 152 parient activement ». Un scandale d’envergure nationale , en sachant notamment que dix des arbitres incriminés ont effectué plus de 10 000 paris et que 42 d’entre eux ont parié sur plus de 1000 rencontres. En conséquence de quoi, 149 officiels ont déjà été suspendus.…
