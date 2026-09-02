Turquie-Collision entre deux navires au large d'Istanbul - gouvernorat

(Actualisé avec détails de l'autorité des affaires maritimes turques)

Deux navires commerciaux battant pavillon turc sont entrés en collision mercredi en mer de Marmara au large d'Istanbul et les autorités sont sans nouvelles de l'un d'eux, qui aurait coulé, ont annoncé le gouvernorat de la ville ainsi que l'autorité des affaires maritimes turques.

Le chimiquier Alsu, en route vers le port d'Aliaga en mer Egée, et le vraquier Tugberk Imamoglu, qui se dirigeait vers le port de Karadenizeregli en mer Noire, sont entrés en collision vers trois heures du matin au large du district de Silivri à l'ouest d'Istanbul, a précisé le gouvernorat stambouliote dans un communiqué.

Des navires des garde-côtes et des hélicoptères ont été dépêchés sur place pour participer aux opérations de recherche et de sauvetage. Aucun dégât visible n'a été signalé sur l'Alsu, selon le communiqué.

Les autorités n'ont toutefois pas réussi à entrer en contact avec le Tugberk Imamoglu ni avec ses dix membres d'équipage.

Un hélicoptère et 14 navires des garde-côtes menaient les recherches, précise l'autorité maritime du ministère turc des Transports, qui indique avoir reçu un signal d'urgence en provenance du Tugberk Imamoglu à 03h26.

Le vraquier transportait 4.200 tonnes d'acier et l'Asu environ 3.000 tonnes d'huile moteur quand ils sont entrés en collision dans une voie de navigation très fréquentée, ajoute l'autorité.

Sans réponse aux appels lancés à destination du Tugberk Imamoglu, et ses membres d'équipage étant injoignables, l'autorité chargée des affaires maritimes a estimé que le vraquier avait coulé.

(Huseyin Hayatsever et Can Sezer ; version française par Aleksandra Kret et Zhifan Liu, édité par Augustin Turpin)