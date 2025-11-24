Turquie: à Iznik, la basilique sauvée des eaux, cimetière de martyrs

Vue aérienne des ruines de la basilique d'Iznik en Turquie le 31 octobre 2025 ( AFP / Ozan KOSE )

Immergée pendant des siècles, la basilique d'Iznik, où se rendra le pape lors de son voyage en Turquie, éclaire les premiers siècles de la chrétienté et de ses martyrs.

A 200 km au sud d'Istanbul, l'ancienne Nicée accueillit en 325 l'un des rassemblements fondateurs de la foi chrétienne légalisée douze ans auparavant par l'Empire romain.

Quand l'archéologue Mustafa Sahin identifie les ruines des trois nefs en 2014, sur des photos aériennes, elles se trouvent à 50 m du rivage et deux mètres sous l'eau.

"J'ai réalisé qu'il s'agissait d'une église inconnue", confie M. Sahin, chef du département d'archéologie de l'Université Uludag de Bursa, la ville voisine (nord-ouest).

Sous l'effet du changement climatique, la baisse du niveau du lac révèle la basilique du IVe siècle, effondrée au XIe après une série de violents tremblements de terre et peu à peu noyée, deux siècles plus tard, par la montée des eaux.

Selon l'archéologue, planté sur une plateforme d'observation en surplomb du site, la basilique des Saints Pères a été construite en 380 après J.C, là où un jeune martyr de 16 ans nommé Néophyte mourut pour sa foi, en 303, quand Rome persécutait les premiers chrétiens.

Flagellé et lapidé, il fut décapité "pour avoir refusé d'offrir des sacrifices aux dieux païens et de vénérer des idoles", témoigne l'exposition du petit musée du site, qui rappelle l'histoire des chrétiens de Nicée, autrefois importante cité romaine.

Une église antérieure érigée en mémoire de Néophyte a accueilli en 325 le premier Concile œcuménique de Nicée qui a jeté les bases de la doctrine chrétienne. Mais elle fut détruite en 358 par un séisme de magnitude 9.

- "Cimetière de martyrs" -

C'est sur ses ruines que fut bâtie la basilique des Saints Pères environ deux décennies plus tard, nommée en hommage aux 318 évêques qui, après deux mois d'intenses débats, rédigèrent le Credo de Nicée, une déclaration de foi toujours centrale dans le christianisme.

L'église a notamment abrité un sarcophage contenant les restes de Néophyte - déménagé après son effondrement - et ceux d'autres martyrs dont les os et mâchoires affleurent aujourd'hui sous la surface du lac.

L'équipe du Pr. Sahin, qui a découvert récemment ces preuves de morts violentes, évoque "un cimetière de martyrs".

"Nous avons déjà trouvé environ 300 tombes", dit-il en désignant des tuiles de terre cuite empilées, dont certaines laissent entrevoir des os brisés.

"Nous n'avons excavé que vingt-sept de ces tombes et pu observer des traces de torture, des bras et des jambes cassés, des crânes troués, perforés, qui montrent que ceux enterrés ici ont été torturés et exécutés", poursuit-il.

Une zone se distingue par de petites sépultures de tuiles: onze tombes d'enfants.

"Nous ne les avons pas encore ouvertes, mais nous savons qu'il s'agit d'enfants à cause de leur taille", confirme l'archéologue.

Les ossements sont soigneusement excavés, analysés et documentés par des anthropologues, puis replacés sur leur lieu de repos: "ce n'était pas un cimetière ordinaire, plutôt un lieu de martyre, une église très significative pour les chrétiens".

Le pape Léon XIV se rendra sur place vendredi pour marquer le 1700e anniversaire du concile de Nicée, lors de son premier voyage à l'étranger en tant que souverain pontife.

- Pèlerinage et tourisme religieux -

Le maire d'Iznik, Kagan Mehmet Usta, en escompte un surcroît de renommée pour sa ville de 45.000 habitants aux murs fortifiés datant de deux millénaires, qui pourrait devenir l'un des sites de pèlerinage en Turquie.

"Depuis que la visite du pape a été annoncée, des chrétiens, catholiques et orthodoxes, sont déjà venus visiter Iznik et nous pensons que ça augmentera encore après", déclare-t-il à l'AFP.

Même si, à ce stade, il juge "impossible" d'estimer combien viendront pour le pape.

Pour Mustafa Sahin, la Turquie tient une place essentielle sur la carte de la chrétienté en raison des nombreuses traces, bien préservées, qui témoignent de ses premiers temps.

"Le christianisme a émergé comme religion autour de Jérusalem, mais sans l'Anatolie (la Turquie actuelle, ndlr), il n'y aurait pas de christianisme", assure-t-il en mentionnant les voyages et les épîtres de l'apôtre Paul, regroupées dans le Nouveau Testament.

Avec la visite du pape, "cette région deviendra un site de pèlerinage pour les chrétiens. En termes de tourisme religieux, ce sera une grande opportunité pour la Turquie", parie-t-il.