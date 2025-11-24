 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le grand flou budgétaire persiste, la droite sénatoriale dans les starting blocks
information fournie par AFP 24/11/2025 à 10:38

Le Sénat se lance dans le périlleux examen du budget de l'Etat en commission des Finances, en repartant de la copie initiale du gouvernement ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Le Sénat se lance dans le périlleux examen du budget de l'Etat en commission des Finances, en repartant de la copie initiale du gouvernement ( AFP / MIGUEL MEDINA )

Tous les regards sont tournés vers le Sénat: la chambre haute examine cette semaine les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale, avec une droite déterminée à dérouler sa copie anti-taxes et pro-réforme des retraites, quitte à amplifier l'incertitude sur un compromis final.

Le marathon budgétaire fait étape au Palais du Luxembourg. Dans l'hémicycle d'abord, où les sénateurs ferraillent sur le budget de la Sécu depuis plusieurs jours, avant un vote solennel prévu mercredi après-midi.

Mais également en commission des Finances, quelques mètres plus loin, où le volet "recettes" du projet budget de l'Etat est examiné au pas de course lundi matin avant son arrivée dans l'hémicycle à partir de jeudi.

Sur ce texte, les sénateurs repartent de la copie initiale du gouvernement, conséquence du rejet quasi-unanime du budget à l'Assemblée nationale en première lecture samedi.

- Le spectre d'une loi spéciale -

Les députés devront patienter avant de revoir le projet de loi de finances au Palais Bourbon, car les sénateurs disposent d'une vingtaine de jours pour l'examiner et leur majorité droite-centriste compte bien aboutir à un vote final sur leur copie, prévu le 15 décembre.

Ce délai est-il compatible avec le vote d'un budget avant la fin de l'année ?

Le gouvernement de Sébastien Lecornu continue d'y croire, même si de nombreux cadres du bloc central envisagent déjà l'hypothèse d'une loi spéciale votée en urgence en décembre pour permettre la levée des impôts, avant une reprise des discussions budgétaires en janvier.

"Il vaut mieux une loi spéciale plutôt qu'un budget qui continuera à déclasser la France et à appauvrir les Français", a assumé le patron des Républicains Bruno Retailleau, redevenu sénateur, dans Le Parisien ce week-end.

L'attitude du Sénat sera donc particulièrement scrutée, car un compromis futur entre députés et sénateurs pourrait permettre d'accélérer la procédure budgétaire.

Mais cela semble très mal embarqué. Car si Gérard Larcher, président du Sénat, a souhaité ces derniers jours sur Public Sénat "parier sur l'intelligence collective", M. Retailleau affiche une position très dure et promet de "revenir sur les folies fiscales de LFI et du Rassemblement national", avec "une position raisonnable: moins d'impôts et plus d'économies".

"Je ne pense pas que Bruno Retailleau pense au fond que ne pas avoir de budget est une solution pour la France", a répondu sur France 2 la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin. "Si on joue la présidentielle de 2027 dans l'hémicycle où on débat du budget 2026, on n'aura pas le budget de 2026 et probablement que la présidentielle se passera très mal", a-t-elle ajouté.

- Réformes des retraites bientôt rétablie -

Les débats en cours sur le budget de la Sécu ont néanmoins déjà dessiné les contours d'une droite sénatoriale inflexible, refusant quasiment tous les compromis trouvés à l'Assemblée nationale.

La droite et ses alliés centristes s'apprêtent d'ailleurs à s'opposer à la suspension de la réforme des retraites et au "dégel" des prestations sociales, deux votes cruciaux qui auront probablement lieu mardi soir.

"La droite fait de l'affichage politique. Très bien, mais ça n'aura aucune utilité. Cela revient à donner l'ensemble du pouvoir parlementaire à l'Assemblée. Si ça continue comme ça, le Sénat n'en sortira pas grandi", regrette auprès de l'AFP le président socialiste de la commission des Finances du Sénat, Claude Raynal.

En revanche, concernant le budget de l'Etat, son rejet à l'Assemblée nationale risque de faciliter la tâche du Sénat: saisi du texte initial du gouvernement, il n'aura même pas à statuer sur les mesures ajoutées par les députés et pourra se contenter de voter sa propre copie, élaborée au sein de sa très large majorité depuis la fin du printemps sous François Bayrou et ajustée depuis.

Dans les mesures contenues dans cette partie "recettes", les sénateurs pourraient notamment restreindre la taxe sur les holdings familiales, maintenir le gel du barème de l'impôt sur le revenu et revenir sur la surtaxe sur les bénéfices des grandes entreprises.

Le rapporteur général du budget au Sénat, Jean-François Husson (LR), présentera ses propositions lundi à 14H00 lors d'une conférence de presse.

Budget France
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'horizon avec ses immeubles de bureaux et le quartier bancaire sont photographiés au coucher du soleil à Francfort
    Allemagne: Baisse surprise du climat des affaires en novembre, selon l'Ifo
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:38 

    Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en novembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, alors que les entreprises perdent espoir de voir l'économie allemande se redresser après deux années de contraction. Son indice ... Lire la suite

  • NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:27 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le logo Ubisoft Entertainment
    Ubisoft grimpe après finalisation de l'investissement de Tencent dans Vantage Studios
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:26 

    L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft monte en Bourse lundi après avoir annoncé vendredi la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios. À la Bourse de Paris, vers 09h44 GMT, le titre grimpe de 6,46%, tandis qu'au même moment, ... Lire la suite

  • LDC : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LDC : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank