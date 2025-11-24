 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Début de la permission de sortir d'un détenu narcotrafiquant à Vendin-le-Vieil
information fournie par AFP 24/11/2025 à 10:39

Un membre de l'équipe de sécurité de la prison devant le centre de détention de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, le 24 novembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Un membre de l'équipe de sécurité de la prison devant le centre de détention de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, le 24 novembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Un détenu du quartier de lutte contre la criminalité organisée (QLCO) de la prison de Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) a quitté lundi l'établissement vers 07H40 pour une permission de sortir "employeur" qui fait polémique, a constaté l'AFP sur place.

L'AFP a vu plusieurs véhicules sortir au même moment, dont une voiture banalisée ainsi qu'un van SNCF. Le calme autour de la prison est rapidement revenu dans la foulée.

"Il est parti" a ensuite confirmé à l'AFP David Lacroix, délégué FO Pénitentiaire à Vendin-le-Vieil.

Une sortie dans ce cadre se fait sans escorte, mais un "dispositif" sera toutefois mis en place toute la journée, a assuré dimanche l'entourage du ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à l'AFP.

"Il n'est pas surveillé, il n'est pas escorté. Il y a quelqu'un de son entourage qui est venu le chercher et (...) conformément à la décision judiciaire qui a été rendue par le juge judiciaire, il va d'un point A à un point B pour préparer, muscler, renforcer sa réinsertion", a affirmé lundi son avocate Me Marie Violleau sur BFMTV.

Le détenu, libérable en 2029, a rendez-vous avec un potentiel employeur dans l'agglomération lyonnaise. Il devrait s'y rendre en TGV depuis Lille, selon David Lacroix.

Sa permission de sortir, accordée par un juge d'application des peines malgré un avis défavorable du parquet de Béthune et confirmée par la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Douai, court jusqu'à 21H00.

Selon une source syndicale, il s'agit de Ouaihid Ben Faïza, 52 ans, membre important d'un vaste réseau de trafic de drogue de Seine-Saint-Denis.

En 2014, alors qu'il était incarcéré à la prison de Villepinte depuis trois ans, Ouaihid Ben Faïza s'était évadé avec l'aide d'un commando armé à sa sortie d'une consultation à l'hôpital. Sa cavale avait duré deux semaines.

La permission de sortir d'un détenu avec un tel profil a été abondamment commenté depuis ce week-end, suscitant notamment l'indignation de syndicats d'agents pénitentiaires.

Des membres de l'équipe de sécurité de la prison devant le centre de détention de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, le 24 novembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Des membres de l'équipe de sécurité de la prison devant le centre de détention de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, le 24 novembre 2025 ( AFP / Sameer AL-DOUMY )

Le ministre de la Justice Gérald Darmanin a exprimé dimanche son intention de modifier les règles d'application des peines en matière de criminalité organisée, en créant, comme en matière de terrorisme, "un droit spécifique et un juge d'application spécialisé qui connaît parfaitement les profils dangereux".

"Il faut du bon sens, tout simplement", selon Thomas Vaugrand, secrétaire général du syndicat UFAP UNSa Justice dans les Hauts-de-France, présent lundi matin à Vendin-le-Vieil.

Une telle permission de sortie de droit commun, "ça ne va pas avec les conditions d'isolement" prévues pour les détenus narcotrafiquants dans les QLCO créés depuis cette année. "On a dit qu'il fallait les couper du monde (...) et aujourd'hui on le laisse sortir dans la nature, tout seul", a ajouté M. Vaugrand.

Passer son entretien en visioconférence "ne lui aurait pas permis de montrer qu'il était digne de la confiance que l'autorité judiciaire plaçait en lui", a estimé Me Violleau sur BFMTV.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 11:02

    Le JAP a bien compris que lui ou sa famille était menacé , en écartant l'idée que cette sortie ait été achetée. Toutes les décisions de justice devraient être rendues anonymement. Pour les mêmes raisons, les prisons devraient être automatisées (livraison repas par tapis, ouverture des portes à distance), aucun contact identifiable avec le personnel pénitentiaire.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'horizon avec ses immeubles de bureaux et le quartier bancaire sont photographiés au coucher du soleil à Francfort
    Allemagne: Baisse surprise du climat des affaires en novembre, selon l'Ifo
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:38 

    Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en novembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, alors que les entreprises perdent espoir de voir l'économie allemande se redresser après deux années de contraction. Son indice ... Lire la suite

  • NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    NOKIA : Une consolidation vers les supports est probable
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:27 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le logo Ubisoft Entertainment
    Ubisoft grimpe après finalisation de l'investissement de Tencent dans Vantage Studios
    information fournie par Reuters 24.11.2025 11:26 

    L'éditeur français de jeux vidéo Ubisoft monte en Bourse lundi après avoir annoncé vendredi la finalisation de l'investissement stratégique de Tencent dans Vantage Studios. À la Bourse de Paris, vers 09h44 GMT, le titre grimpe de 6,46%, tandis qu'au même moment, ... Lire la suite

  • LDC : Sous les résistances, une consolidation est probable
    LDC : Sous les résistances, une consolidation est probable
    information fournie par TEC 24.11.2025 11:25 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank