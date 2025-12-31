Tunnel sous la Manche: Eurostar prévoit d'"assurer tous ses services" mercredi

Le trafic dans le Tunnel sous la Manche entre Londres et le continent se rétablissait progressivement à quelques heures du Nouvel An après la suspension de tous les trains entre Londres et Paris la veille ( AFP / Nicolas TUCAT )

Le trafic dans le Tunnel sous la Manche entre Londres et le continent se rétablissait progressivement mercredi matin, à quelques heures du réveillon de Nouvel An, mais des passagers sont restés bloqués toute la nuit dans un Eurostar.

La compagnie ferroviaire Eurostar a annoncé tôt mercredi la reprise du trafic après un problème technique ayant interrompu le service une grande partie de la journée de mardi.

Elle avertit cependant que des perturbations restent possibles.

"Nous prévoyons d'assurer tous nos services aujourd'hui, mais en raison des répercussions, il pourrait encore y avoir des retards et des annulations de dernière minute," indique le site d'Eurostar.

Hormis l'annulation du train qui devait partir à 06H01 de Londres pour rejoindre Paris, tous les trains dans les deux sens étaient affichés à l'heure mercredi.

Même chose pour Bruxelles: seul le train de 06H16 au départ de Londres était affiché comme annulé.

Le service Le Shuttle, des trains qui transportent des véhicules entre la France et le Royaume-Uni, faisait également état mercredi matin de perturbations, le site internet indiquant pour certains départs un "retard approximatif de 6h par rapport à votre heure de réservation".

Eurostar avait évoqué mardi un "problème d'alimentation électrique par caténaire", et l'exploitant du tunnel, Getlink , avait indiqué que la circulation était "assurée de manière alternée dans les deux sens".

- Nuit dans un Eurostar -

Des passagers sont toutefois restés coincés toute la nuit dans un Eurostar, rapporte BFMTV, sans électricité, sans chauffage et sans toilettes.

"Tout ce qui est électrique ne fonctionne pas. C'est toujours les mêmes informations, il y a un problème grave", a rapporté Hervé, un passager de ce train.

"On est agacé parce qu'il y a de la fatigue, parce qu'on n'a pas de boisson chaude", a-t-il ajouté.

Contacté par l'AFP pour confirmer cette information, Eurostar n'a pas donné suite. La compagnie évoque sur son site, en plus du problème électrique dans le tunnel mardi, "d'autres problèmes liés à l'infrastructure ferroviaire pendant la nuit".

Les passagers attendent dans la gare londonienne de St. Pancras après la suspension de tous les Eurostar entre Paris et Londres le 30 décembre 2025 ( AFP / CARLOS JASSO )

La BBC cite elle aussi un passager du train Londres-Paris de 19H01, qui, à trois heures du matin, était toujours coincé à l'entrée du Tunnel.

Il leur a été dit qu'il y avait "50% de chances d'aller à Paris, 50% de chances de retourner à Londres", a-t-il raconté: "je suppose que mes projets pour la nouvelle année sont désormais entre les mains des opérateurs du tunnel".

Mardi, les plans de nombreux voyageurs avaient été fortement perturbés en cette période de fin d'année, avec des trains annulés et des retards parfois importants.

Dans l'après-midi, Eurostar avait annoncé une reprise progressive tout en prévenant que "le problème d'alimentation électrique par caténaire persistait", et conseillait vivement aux passagers de reporter leur voyage.

Eurostar propose aux clients affectés d'échanger gratuitement leur billet, ou d'annuler leur réservation contre un remboursement ou un bon d'échange.

Prisé par ceux qui circulent entre Londres et le continent, Eurostar a transporté un nombre record de 19,5 millions de clients l'an dernier, soit 850.000 de plus qu'en 2023.

Plusieurs sociétés ont annoncé ces derniers mois leur intention d'ouvrir des lignes concurrentes à l'entreprise, qui est aujourd'hui seule à effectuer du transport de passagers sur la ligne sous la Manche.

Le groupe britannique Virgin a obtenu en octobre l'accès au très convoité dépôt londonien de Temple Mills, indispensable pour lancer ces liaisons.

Le groupe italien Trenitalia France a aussi confirmé cette semaine son ambition de lancer des trains sous la Manche à partir de fin 2029.