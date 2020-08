Tugdual Denis (« Valeurs actuelles ») : « Ce n'est pas un texte raciste »

L'hebdomadaire Valeurs actuelles est au cœur d'une polémique après la publication d'une fiction qui met en scène la députée LFI Danièle Obono au XVIIIe siècle, en Afrique, placée dans la condition d'une esclave. Le dossier a déclenché de très nombreuses critiques, en provenance de tous les bords politiques. Tugdual Denis, directeur adjoint de la rédaction de l'hebdomadaire, s'en explique.

Le Point : Que souhaitez-vous montrer avec cette fiction ?

Tugdual Denis : Chaque été, nous utilisons ce procédé. L'an dernier, l'idée était de placer une personnalité dans un milieu qui n'est pas le sien, comme Alexandre Benalla en tant que vigneron à Margaux. Cette année, nous avons choisi de plonger une personnalité dans une autre époque, un peu comme dans Les Visiteurs, mais à l'envers : Didier Raoult dans les tranchées de la guerre de 14-18, François Fillon à la Révolution française et, donc, comme dernier épisode, Danièle Obono au temps de l'esclavage, en Afrique, au XVIIIe siècle précisément. Le but de ces fictions, c'est de montrer les inepties de l'époque contemporaine. En l'occurrence, nous voulions mettre le doigt sur le fait que l'esclavage n'est pas imputable qu'aux seuls Européens, mais que les Africains et les Arabes ont, eux aussi, utilisé la traite. L'esclavage est donc aussi intracommunautaire.

Pourquoi avoir choisi Danièle Obono comme

