Moussa Niakhaté dézingue la décision de la CAF

C’est donc ça, un véritable tacle les deux pieds décollés. Après que le jury d’appel de la CAF a finalement décidé d’offrir le titre de la CAN 2025 au Maroc sur tapis vert, l’international sénégalais Moussa Niakhaté a fait part de son mécontentement sur son compte Instagram.

Le Jury d’Appel de la Confédération Africaine de Football (CAF) a décidé, en application de l’article 84 du Règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la TotalEnergies CAF Coupe d’Afrique des Nations……

LB pour SOFOOT.com