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La réaction du Maroc à son sacre à la CAN
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 23:43

La réaction du Maroc à son sacre à la CAN

La réaction du Maroc à son sacre à la CAN

C’est un coup de tonnerre. Alors que tout le monde matait tranquillement les huitièmes de finale retour de Ligue des champions, la Commission d’appel de la CAF a déclaré le Sénégal forfait lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations le 18 janvier dernier et donc le Maroc vainqueur de sa CAN à domicile deux mois après l’imbroglio de la finale. Les réactions n’ont pas tardé à arriver, du côté du Sénégal notamment avec la colère de Moussa Niakhaté sur ses réseaux sociaux. Mais les Lions de l’Atlas ont eux aussi réagi dans un communiqué ce mardi soir.

« La Fédération Royale Marocaine de Football prend acte de la décision rendue par la Commission d’appel de la CAF. LA FRMF tient à rappeler que sa démarche n’a jamais eu pour object de contester la performance sportive des équipes engagées dans cette compétition, mais uniquement de demander l’application du règlement de la compétition, » peut-on lire.…

LL pour SOFOOT.com

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