 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Tuchel en scène
information fournie par So Foot 15/07/2026 à 12:40

Tuchel en scène

Tuchel en scène

Et si Thomas Tuchel était la plus belle des choses qui pouvaient arriver à l’Angleterre ? Un an et demi après avoir débarqué au chevet de la sélection anglaise, le tacticien allemand continue d’entretenir cette relation d’amour-haine avec les supporters, ses propres joueurs et globalement tout ce qui ressemble de près au de loin à un Rosbif. Pour le meilleur ?

England aus den Federn . L’Angleterre a décidé de se faire secouer les puces, en version allemande. Après huit saisons sous l’égide du mollasson Gareth Southgate, incapable de sortir des sentiers battus et de secouer les statuts des gars à sa disposition, Thomas Tuchel et son escouade sont venus en Amérique pour choquer le monde. Relation tumultueuse avec les supporters – qui ont appris à l’aimer, au fond – piques incessantes à ses joueurs pour les maintenir sous pression, innovations tactiques permanentes : l’Allemand est venu pour sortir le Royaume de sa torpeur.

Bald and furious

Fidèle à lui-même, Tuchel n’a pas attendu le lancement du tournoi pour challenger ses hommes. Les supporters parisiens (ou bavarois) auront même parfaitement reconnu leur ancien chouchou, à l’exception peut-être de cette calvitie fulgurante. Des meubles comme Harry Maguire, Trent Alexander-Arnold ou Cole Palmer ont ainsi été invités à observer la mission commando, bien installés sur leur canapé. Reece James, Jarell Quansah, Djed Spence et Ezri Konsa se sont ensuite partagé le couloir droit au fil des blessures, des expulsions et des humeurs de leur coach. Lequel a changé de tactique comme de chemise face à la Norvège, faisant alterner Jude Bellingham entre meneur et relayeur à trois reprises.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Thomas Meunier rejoint un club anglais
    Thomas Meunier rejoint un club anglais
    information fournie par So Foot 15.07.2026 12:57 

    Les Blacks Cats tiennent leur meunier. Comme attendu depuis quelques jours, Thomas Meunier est officiellement un joueur de Sunderland . Libre de tout contrat depuis son départ du LOSC, l’international belge rejoint le club anglais sans indemnités financières. Les ... Lire la suite

  • Bruno Genesio présente son projet de jeu à l’OM
    Bruno Genesio présente son projet de jeu à l’OM
    information fournie par So Foot 15.07.2026 12:35 

    C’est ce qu’on appelle avoir du pain sur la planche. Après deux ans sur le banc lillois, Bruno Genesio a décidé de traverser la France pour rejoindre l’OM, une sorte de Bienvenue chez les Ch’tis inversé. Avant de s’envoler demain en Côte d’Ivoire avec ses joueurs ... Lire la suite

  • Thierry Henry prédit une victoire logique des Espagnols
    Thierry Henry prédit une victoire logique des Espagnols
    information fournie par So Foot 15.07.2026 12:07 

    Et personne n’osera le contredire. Une domination totale de Luis de la Fuente et de ses hommes aura totalement fait déjouer les Bleus lors de cette demi-finale (0-2). Thierry Henry, consultant pour Fox, est revenu sur cette domination sans faille des Espagnols ... Lire la suite

  • « Aux larmes citoyens », « acteurs de second rôle » : la presse mondiale allume les Bleus
    « Aux larmes citoyens », « acteurs de second rôle » : la presse mondiale allume les Bleus
    information fournie par So Foot 15.07.2026 12:01 

    Voilà, c’est fini. Annoncée favorite depuis le début du Mondial, la France a été ramenée sur terre par l’Espagne (2-0) en demi-finales. Une élimination sans appel, un 14-Juillet, et, au réveil, une presse internationale qui n’a pas vraiment prévu de laisser les ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank