Bruno Genesio présente son projet de jeu à l’OM

C’est ce qu’on appelle avoir du pain sur la planche. Après deux ans sur le banc lillois, Bruno Genesio a décidé de traverser la France pour rejoindre l’OM, une sorte de Bienvenue chez les Ch’tis inversé. Avant de s’envoler demain en Côte d’Ivoire avec ses joueurs pour la préparation de la saison à venir, Genesio a présenté son projet de jeu dans la cité du pastis.

« On me classe comme pragmatique, c’est vrai, mais ce n’est pas une critique. Je dois aussi m’adapter à la qualité de mon effectif et non vouloir imposer mon style de jeu si les joueurs ne conviennent pas, explique-t-il en conférence de presse, ce mercredi matin dans des propos rapportés par RMC Sports. Après j’ai un style et des idées de jeu. Je veux une équipe active, qui joue assez haut et presse haut. La liberté que je donne aux joueurs, c’est dans le cadre du respect et de l’organisation. Il faut de l’équilibre malgré les permutations. » …

EM pour SOFOOT.com