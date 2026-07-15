Thomas Meunier rejoint un club anglais
Les Blacks Cats tiennent leur meunier. Comme attendu depuis quelques jours, Thomas Meunier est officiellement un joueur de Sunderland . Libre de tout contrat depuis son départ du LOSC, l’international belge rejoint le club anglais sans indemnités financières. Les modalités du contrat entre le joueur et Sunderland n’ont pas encore été communiquées.
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