Tuchel a piqué sa crise contre Pickford lors du match contre la Croatie

On ne rigole pas avec le souci du détail. Ce mercredi, lors de la victoire de l’Angleterre face à la Croatie (4-2), Thomas Tuchel a piqué une grosse colère contre son gardien Jordan Pickford .

L’Allemand aurait reproché à son portier un mauvais choix de relance ne correspondant pas à ce qu’il a demandé. Le sélectionneur de l’Angleterre aurait alors lancé un « Fais ce que je t’ai dit ! » assez virulent au dernier rempart , selon un journaliste de chez Fox.…

EM pour SOFOOT.com