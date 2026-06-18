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Tuchel a piqué sa crise contre Pickford lors du match contre la Croatie
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 10:46

Tuchel a piqué sa crise contre Pickford lors du match contre la Croatie

Tuchel a piqué sa crise contre Pickford lors du match contre la Croatie

On ne rigole pas avec le souci du détail. Ce mercredi, lors de la victoire de l’Angleterre face à la Croatie (4-2), Thomas Tuchel a piqué une grosse colère contre son gardien Jordan Pickford .

L’Allemand aurait reproché à son portier un mauvais choix de relance ne correspondant pas à ce qu’il a demandé. Le sélectionneur de l’Angleterre aurait alors lancé un « Fais ce que je t’ai dit ! » assez virulent au dernier rempart , selon un journaliste de chez Fox.…

EM pour SOFOOT.com

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