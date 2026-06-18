Ibrahima Konaté est un nouveau joueur du Real Madrid
Le Mondial, ils s’en fichent. Après Marc Cucurella, le Real Madrid officialise une nouvelle arrivée en pleine Coupe du monde. Ibrahima Konaté s’engage officiellement au Real . Arrivé en fin de contrat à Liverpool, le défenseur central international français rejoint gratuitement le club espagnol. Il est lié à la Maison blanche jusqu’en 2030.
Plus d’infos à suivre… …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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