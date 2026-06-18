La Coupe du monde 2026 se montre généreuse en buts
Merci Curaçao. La première journée de la Coupe du monde 2026 est la plus prolifique depuis 1958 . Avec 75 buts en 24 rencontres, la moyenne de 3,13 pions par match n’est dépassée que par les 3,63 buts du Mondial suédois (29 buts en 8 matchs), bien aidé par le 7-3 de France-Paraguay (triplé de Just Fontaine).
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