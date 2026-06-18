Roberto Martinez défend encore Cristiano Ronaldo
Pas touche au GOAT. Le Portugal a calé d’entrée contre le Congo, mais Roberto Martínez ne compte toujours pas toucher à CR7 . Le sélectionneur portugais a défendu son choix de laisser Cristiano Ronaldo sur la pelouse malgré une prestation compliquée.
CR7 intouchable
Interrogé après la rencontre, Martinez a expliqué que le Portugal avait eu du mal à pénétrer dans une surface congolaise bien verrouillée. Et selon lui, dans ce genre de match, les qualités de Ronaldo restent indispensables. « Ça n’a aucun sens de laisser sur le banc le meilleur buteur du football mondial dans un match où l’on a besoin de buts », a-t-il assuré.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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