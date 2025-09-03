Tu veux faire ton stage chez So Foot : toutes les infos pour participer à la prochaine détection

Tu veux faire ton stage chez So Foot : toutes les infos pour participer à la prochaine détection

Le mercato n’est pas encore tout à fait terminé : So Foot lance son recrutement pour dénicher de nouveaux talents pour la saison à venir.

Tu aimes écrire et lire, tu adores le foot sans t’interdire d’être curieux⋅se de tout le reste, tu connais bien l’univers de So Press et tu recherches un stage conventionné de trois mois minimum pour la saison 2025-2026 ? Ta place est peut-être au sein de la rédaction de sofoot.com.…

SF pour SOFOOT.com