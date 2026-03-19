Tu sais que tu peux être appelé par Deschamps quand...
Depuis octobre 2024, Youssouf Fofana ne s’est pas rendu à Clairefontaine malgré de bonnes performances avec l’AC Milan. « Je ne sais pas si je suis légitime à appeler le sélectionneur et à lui demander pourquoi je ne suis plus appelé » , a-t-il indiqué dans L’Équipe , se lamentant d’un manque de visibilité de la Serie A en France. Tu sais que tu peux être appelé par Didier Deschamps quand...
… tu es son coloc et il a besoin de tes codes DAZN.
… tu marques des buts.…
Par Enzo Leanni pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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