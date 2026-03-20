Lucas Stassin et de jeunes cracks appelés avec la Belgique

Lucas Stassin et de jeunes cracks appelés avec la Belgique

En plus d’un maillot… surréaliste, les Diables rouges accueillent de nouvelles têtes. Ce vendredi, Rudi Garcia a annoncé la liste des joueurs qui affronteront les États-Unis et le Mexique pour préparer la Coupe du monde.

Blessé, Thibaut Courtois ne sera pas du voyage, mais Kevin de Bruyne et Romelu Lukaku sont de retour après avoir raté la dernière sélection pour cause de pépins physiques.…

EA pour SOFOOT.com