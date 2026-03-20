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Habib Beye se mouille à propos de la CAN attribuée au Maroc
information fournie par So Foot 20/03/2026 à 16:05

Habib Beye se mouille à propos de la CAN attribuée au Maroc

Habib Beye se mouille à propos de la CAN attribuée au Maroc

Un avis très objectif. Habib Beye n’y est pas allé de main morte au sujet de l’attribution de la CAN au Maroc sur tapis vert. Pour rappel, la CAF a fini par sanctionner le Sénégal suite à la décision des coéquipiers de Sadio Mané de quitter le terrain tandis que l’arbitre a désigné le point de penalty pour les Lions de l’Atlas (la suite, on la connaît).

« Le titre que le Sénégal a glané, il est allé le chercher sur le terrain  »

Sans passer par quatre chemins, le coach phocéen ne cache pas qu’un tel revirement est problématique pour les Lions de la Teranga, mais aussi pour tout le football africain.

SW pour SOFOOT.com

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