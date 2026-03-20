Liverpool dénonce les insultes racistes à l’encontre d’Ibrahima Konaté

La victoire est gâchée. Deux jours après la fringante qualification face au Galatasaray, le club de Liverpool dénonce ce vendredi les insultes racistes à l’encontre d’Ibrahima Konaté, proférées sur les réseaux sociaux, les qualifiant de « totalement inacceptables », « déshumanisantes ».

« Nos joueurs ne sont pas des cibles. Ce sont des êtres humains. Les abus dont ils sont constamment victimes, souvent dissimulés derrière des comptes anonymes, ternissent l’image du jeu et des plateformes qui le rendent possible. Le monde du football tout entier doit se rassembler et affirmer, clairement et sans compromis, que cela ne doit plus être toléré », a fermement rappelé Liverpool dans un post sur X.…

AR pour SOFOOT.com