Tu sais que tu as connu la Coupe du monde sur TF1 quand…
La Coupe du monde 2026, ce sera sans TF1. Un petit séisme à l'échelle du paysage audiovisuel sportif français, puisque ce sera la première fois depuis le Mondial 74 que la Une ne diffusera aucun match de la grand-messe du foot. L'heure de sortir la boîte à souvenirs.
… tu as pris ton pied.
… tu as vu Hervé Mathoux ailleurs qu’à Canal+.…
Par Jonas Emrich et Julien Faure pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
