À 36 ans, André Ayew va découvrir un nouveau championnat
Nouvelle aventure pour le globe-trotter Ayew.
Ce mercredi, le joueur international ghanéen de longue date André Ayew a retrouvé un club six mois après la fin de son contrat au Havre. Il s’engage avec le NAC Breda jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire. Entre-temps, il s’était entretenu physiquement au sein du club FC Nania au Ghana, fondé par son père Abedi Pelé.…
JE pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
