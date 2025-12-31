 Aller au contenu principal
Kylian Mbappé va commencer l'année 2026 à l'infirmerie
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 14:47

L’année blanche se termine très mal.

Touché depuis plusieurs semaines au genou, Kylian Mbappé va devoir lever le pied pendant au moins trois semaines, après des résultats inquiétants révélés lors d’une IRM passée ce mercredi, selon L’Équipe. Le numéro 10 souffre du ligament externe et doit se résoudre à s’arrêter, après un début de saison où il n’a manqué qu’un seul match : celui du choc face à Manchester City.…

